Descubre las impresoras HP OfficeJet Pro, especialmente diseñadas para pymes

Hoy hablaremos de las impresoras HP OfficeJet Pro, una gama diseñada para las pequeñas empresas, especialmente pensadas para que exista un equilibrio entre productividad, flexibilidad y ahorro de costes y tiempo.

Funciones clave de la gama OfficeJet Pro

Entre las funciones clave ofrecidas destacamos:

– Impresión a doble cara a alta velocidad: Es posible encontrar modelos tanto para impresión en tamaño A4 como en A3 (las nuevas OfficeJet Pro de la serie 7000).

– Impresión a color de calidad profesional: también a doble cara y ultrarrápidas (20 páginas por minuto), están pensadas para quien necesita gran rendimiento y productividad.

– Fácil instalación, configuración y uso: Podemos usarlas desde móviles, tablets y portátiles, gestionando contenido y acceso a la impresora.

– Pantalla táctil en color: para poder realizar trabajos de impresión directamente en la impresora.

– Escanea documentos de varias páginas de una sola pasada a doble cara gracias al alimentador automático de documentos de 50 páginas.

– Comparado con las impresoras láser, las HP OfficeJet Pro ofrecen impresiones de calidad a color con un coste por página de hasta un 50% menos.

– Son compatibles con el servicio de reposición de tinta HP Instant Ink: con Instant Ink no tendrás que preocuparte más por la tinta. La impresora la solicita automáticamente y HP te entrega los nuevos cartuchos, antes de que se agoten y en la dirección que tu elijas. El envío, el reciclaje y la recogida de los cartuchos usados no tiene coste adicional. Existen cuatro planes mensuales según las necesidades de impresión: 15 páginas o fotos gratis, 50 páginas o fotos por 2,99€, 100 páginas o fotos por 4,99€ y el plan de 300 páginas o fotos por 9,99 € que es el ideal para pymes. Además, puedes cancelar o cambiar de plan en cualquier momento, sin ningún coste. Con este innovador y cómodo servicio ahorrarás hasta un 70% en tinta. En este vídeo puedes ver cómo gracias a Instant Ink no tendrás que preocuparte por quedarte sin tinta en el momento más inoportuno y así poder centrarte en lo realmente importante:

Las Series HP OfficeJet Pro

Como podéis ver en la tabla superior, tenemos disponibles tres series, cada una de ellas diseñada para un público distinto.

Mientras la Serie OfficeJet Pro 6000 es ideal para quien imprime hasta 800 páginas por mes, la serie 7000 aumenta la velocidad y llega a imprimir en A3, siendo mejor para quien imprime hasta 1500 páginas mensuales. La serie 8000, por otro lado, es la más rápida, y cuenta con un manejo de papel similar al de láser.

Una infografía para entenderlo mejor

Nada como una infografía para saber cuál es la impresora que más se adapta a nuestras necesidades y conocer todas las funciones ofrecidas. En ella es posible incluso ver el precio de cada una de las impresoras.

Un caso de uso

Y nada como ver lo que opinan los usuarios actuales. Os dejamos con uno de los vídeos de la campaña que nos llamó especialmente la atención:

Podéis conocer más detalles en www.hp.es/officejetpro.