Cómo Crear un Logotipo de Empresa: Consejos Útiles

Un buen negocio nunca deja de evolucionar. Aumentar la confianza de sus clientes y diferenciar su marca de cientos de empresas idéntica debe volverse su prioridad. En palabras simples, una marca es lo que sus clientes piensan sobre su negocio. Un logotipo es el principal elemento de identificación de su marca que ayuda a sus clientes a reconocer sus productos y servicios en el mercado sobresaturado.

¿Por qué el logotipo es tan importante?

Es natural que desee que sus clientes solo tengan las mejores impresiones sobre la forma en que dirige su negocio. Además, desea hacer crecer un grupo de defensores leales de su marca. Nuestro consejo es que vea a su logotipo corporativo como si fuera su foto de perfil en un sitio web de citas románticas. Su foto capta la atención de sus citas potenciales y hace que quieran conocerle en la vida real. Un buen logotipo funciona de la misma manera. Crea la primera impresión sobre su empresa y envía el mensaje correcto a otros actores del mercado (su audiencia, en particular).

Cosas a considerar al trabajar en su logotipo

1 – Al desarrollar una paleta de colores para su emblema, todo se resume a equilibrio. No use más de 3 tonos. Evite combinar colores que no funcionen bien juntos. Los pares más obvios que “no van” que vienen a la mente son rojo-azul y verde-rojo. En tales pares, un color roba toda la atención y eclipsa al otro.



2 – Recuerda que no es un fashionista, sino un diseñador gráfico (uno aficionado, al menos). No caiga en las tendencias pasajeras. Lo más probable es que su logotipo ahora de moda se vuelva irrelevante dentro de unos años, si no antes. Confíe en los métodos probados por el tiempo. ¡Las técnicas clásicas no le defraudarán y le ayudarán a crear un diseño atemporal!

3 – Su emblema debe estar limpio y ser fácilmente reconocible. La simplicidad es el núcleo de un diseño eficaz. Entre los logotipos más famosos del mundo, no encontrará una sola composición sofisticada.

4 – Estudie las connotaciones detrás de las fuentes populares para averiguar si la solución de tipografía seleccionada se ajusta a su marca. Por ejemplo, usar Comic Sans en un logotipo de empresa legal podría no ser la mejor decisión. Al mismo tiempo, una fuente como esa será una buena opción para una empresa que fabrica productos para niños.

5- Una vez que su emblema esté listo, luche contra la tentación de pedir la opinión de sus amigos o familiares sobre su obra de arte. Su opinión subjetiva puede llevarle por mal camino. Como resultado, podría renunciar a una opción valiosa solo porque a uno de sus amigos no le gustó. Suena absurdo, ¿no cree? En cambio, es mejor mostrar 2-3 bocetos de logotipos a su público objetivo y usar sus comentarios para realizar mejoras y elegir la mejor versión.

Cómo crear un logo por su cuenta

Diseñar un logotipo hoy en día es mucho más fácil de lo que era hace algunas décadas. El internet ofrece todo tipo de pautas para quienes necesitan inspiración o ayuda profesional. Si necesita un emblema inteligente para su proyecto, puede delegar esta tarea a un estudio de diseño, dibujar un emblema usted mismo usando un editor gráfico (por ejemplo, Photoshop) o utilizar un creador de logotipos en línea.

Si su presupuesto de diseño es limitado y la fecha límite es muy rápida, un generador inteligente de logotipos en línea es, sin dudas, su mejor opción.

Visite Logaster el cual es uno de los mejores creadores de logotipos que hay.

1 – Vaya al sitio web de Logaster y haga clic en “Crear un Logotipo” en la página del menú principal.



2 – Ingrese el nombre de su compañía y seleccione su especialización. Logaster utilizará estos datos para generar docenas de plantillas de logotipos personalizados para su negocio.



3 – Escoja el emblema que más le guste.



4 – Cree tantas versiones de logotipos como desee. Siéntase libre de jugar con colores, fuentes, patrones, etc. ¡Usted es quien decide cómo se verá su diseño!



5 – Una vez que su diseño esté listo, guarde los cambios. Un logotipo de pequeño tamaño se puede descargar de forma gratuita. Si necesita un emblema más grande, puede guardarlo en formatos populares (JPEG, PNG, SVG y PDF) por una tarifa asequible. El siguiente paso es usar su hermoso logotipo para crear otros diseños de identidad de marca (tarjeta de visita, sobre, membrete y favicon). ¡Logaster es tu estudio de diseño personal en línea!