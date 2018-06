Trucos de WhatsApp para no salir en línea

A día de hoy podemos encontrar una gran cantidad de trucos para exprimir aún más todo lo que WhatsApp tiene para ofrecernos. En la opción para aparecer en línea tampoco es la excepción y por eso hemos traído un par de tips para que ajustes esta función y así puedas pasar desapercibido dentro de la app.

A falta de una, aquí encontrarás 4 opciones que te ayudarán a leer mensajes y estar dentro de WhatsApp sin que los demás contactos lo sepan. Pon en práctica cada indicación y así aumentarás tu privacidad.

Quitando las confirmaciones de lectura y la Hora de última vez

Ambas cosas se pueden configurar ingresando a WhatsApp > Ajustes > Cuenta > Privacidad y presionando sobre Hora de últ. vez y sobre Confirmaciones de lectura. Ten en cuenta que si desactivas la hora de última vez y las confirmaciones de lectura tampoco podrás ver las de los demás contactos. Esta es la opción oficial de WhatsApp (por decirlo de ese modo) y es muy fácil de configurar.

Activando el modo avión

Si activas el modo avión en tu smartphone podrás ingresar a WhatsApp, ver y responder los mensajes sin que aparezca la hora en que los has visto ni la hora en la que has respondido. Al perderse la conexión a internet, las demás personas no sabrán en qué momento has visto un mensaje. Luego, cuando vuelvas a conectar los datos o el Wi-Fi, se enviará la respuesta sin problema alguno.

Activando las notificaciones emergentes

Si te vas a Ajustes > Notificaciones > Notificación emergente, podrás configurar la pestaña de Siempre mostrar ventana emergente para que podamos leer el mensaje desde cualquier parte sin que el otro usuario se dé cuenta (a menos que respondas el mensaje).

Instalando una aplicación de terceros

Lectura Privada para WhatsApp es una de las mejores aplicaciones para este tema. Con esta aplicación no se enviará la notificación de lectura a los que te han enviado un mensaje y podrás pasar desapercibido sin aparecer en línea. A continuación te dejamos el enlace de descarga gratuita desde Google Play.

Lectura privada para WhatsApp: Descargar para Android

Y con cualquiera de estos 4 trucos podrás leer mensajes sin aparecer en línea. Prueba todas las alternativas y así podrás descubrir cuál es la mejor para ti.