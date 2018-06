3 dispositivos tecnológicos con los que podrás ahorrar tiempo y dinero

En la actualidad encontramos miles de productos que nos ahorran muchísimo tiempo y dinero al ayudarnos en diversas tareas. No obstante, cada día nos topamos con nuevos proyectos que valen la pena destacar por su diseño, prestaciones y posibilidades de ahorro.

Los 3 que traemos a continuación, por ejemplo, integran cada uno de los puntos anteriores, así que no hay razón para no mostrarlos en las siguientes líneas. Cada uno ha sido lanzado para diferentes tareas, pero todos pueden ayudar a economizar tiempo y dinero de forma sencilla.

Parrot Flower Power – el dispositivo que detecta lo que tus plantas necesitan

Muchas veces perdemos una gran cantidad de tiempo buscando en internet las cosas que pueden ocurrirle a una planta para que no esté en su estado óptimo. Por ello, desde hace un tiempo se presentó un dispositivo capaz de notificarte a tu móvil las necesidades de una planta. Colocando el gadget en una maceta, puede evaluar las necesidades de la planta de acuerdo a los 4 parámetros esenciales (luz de sol, fertilizante, humedad y temperatura).

Cada vez que el sensor confirme que tu planta necesita cuidado serás notificado mediante la app móvil para iOS y Android. El precio de este aparato oscila los 99,99 dólares, unos 85 euros al cambio.

Interruptor Wemo Insight – para encender y apagar dispositivos desde cualquier parte

Imagina que estás llegando al trabajo y por descuido no has apagado el aire acondicionado, televisor o cualquier otro dispositivo. Con el enchufe inteligente Wemo Insight no tendrás que estar preocupado por ello debido a que puedes apagar y encender cualquier equipo desde tu móvil y con tan solo presionar un botón.

Este interruptor inteligente también puede conectarse vía app móvil para programar el uso de los aparatos electrónicos y así ahorrar tiempo y dinero valioso. A día de hoy se pueden encontrar por 59,99 euros desde la página oficial. Aquí te dejamos un vídeo con su funcionamiento por si aún te quedan dudas:

Cafetera Xiaomi

Si quieres ahorrar tiempo al hacer café y también contar con un dispositivo creado por un grande de la tecnología, entonces debes comprar la Scishare de Xiaomi. Este gadget tiene una bomba de presión importada de Italia con potencia de 1.200 wattios y es capaz de alcanzar una presión de 19 bares. Además, es compatible con cápsulas de diferentes marcas y admite hasta ocho tallas de café (desde 15 a 85 ml).

Otro punto importante de esta cafetera es que se puede desmontar en par de segundos, de tal forma que hace que sacar cada ml de líquido sea súper fácil. Los chicos de Xiaomi y los usuarios que la han probado aseguran que hace café justo a la medida. El precio de este dispositivo es de 92 euros aproximadamente.