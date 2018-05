Twitter cancela algunas cuentas de usuarios que tenían menos de 13 años al registrarse

Si tienes más de 18 años, pero tenías menos de 13 cuando te registraste en Twitter por primera vez, puedes ver tu cuenta cancelada durante los próximos días.

Intentando cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, está suspendiendo las cuentas con efecto retroactivo, por lo que muchos mayores de 13 años están en estos momentos obligados a crear cuentas nuevas y olvidarse de la marca que han ido generando durante los últimos años.



Ejemplo de cuenta bloqueada, publicada por @7om_Yun

Según comentan en motherboard el problema existe porque Twitter no sabe (no puede o no quiere) qué contenido fue publicado antes y después de que el usuario hiciera 13 años de edad, y como está prohibido publicar contenido para menores de 13 años, deciden bloquear la cuenta por completo.

Según Twitter, la edad mínima para usar su servicio es de 13, sin importar dónde viva, y aunque Twitter no requiere que los usuarios ingresen una fecha de nacimiento al registrarse, muchas veces los usuarios indican su edad posteriormente, por lo que si se detecta que en algún momento ha tenido menos de 13, se bloquea toda la cuenta. Varios de los usuarios que ya han sufrido este bloqueo están quejándose en las redes sociales, pero Twitter ya ha respondido: no hay nada que ellos pueden hacer, no tienen como mantener contenido sospechoso de haber sido publicado por niños.