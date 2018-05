Sony se estaría planteando lanzar una versión en miniatura de la mítica PS One

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo algunas de las consolas más míticas de la historia de los videojuegos volvían al mercado en versión mini. En concreto, hablamos de modelos como la NES Classic, la SNES Classic, la Sega Mega Drive Mini y la Atari VCS. Todo parece indicar que Sony estaría valorando sumarse a esta tendencia, algo que el propio Takeshi Kodera (presidente de Sony Interactive Entertainment) ha confirmado en una entrevista publicada por Mantan Web.

En la entrevista, Kodera ha indicado que la compañía no descarta la posibilidad de lanzar un modelo en miniatura de la PS One, uno de los modelos más míticos de Sony y que dio inicio a una nueva era en el mundo de los videojuegos. Por supuesto, es importante tener en cuenta que a día de hoy solo se trata de una idea que la compañía está valorando, pero no deja de ser interesante saber que Sony podría animarse a lanzar una versión de su consola para nostálgicos.

De materializarse la supuesta versión mini de la PS One, la consola se convertiría en el modelo más reciente en contar con una nueva versión años después de su lanzamiento. Por otro lado, Kodera también ha confirmado que la PlayStation 4 se encuentra entrando en su tercer y último ciclo de vida, por lo que el lanzamiento de una nueva versión de la PS One podría servir para hacer más amena la espera de la nueva generación de PlayStation. Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad al respecto.