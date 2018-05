Las mejores armas para ganar en PUBG Mobile

Realmente soy fanático de PUBG Mobile por cientos de razones. Pero, si me dan a escoger uno de los mejores puntos, diría que el apartado de las armas es uno de los más destacados de este título de Battle Royale. Por esta razón es que he preparado un listado con las mejores armas para ser el primero en cada partida.

El aspecto realista de PUBG Mobile en el tema de las armas es muy bueno. Tanto los sonidos, como los accesorios y diseño de las mismas es muy realista y gracias a ello podemos disfrutar bastantes opciones, aunque existen algunas de ellas que cuentan con mejores características. Aquí tenemos el top 5 de armas en el juego.

AKM

Monta el modelo de calibre 7.62 y es una de las más comunes en el juego. Su poder y accesorios disponibles la ubican como una excelente opción para completar todo el juego. Acepta toda clase de mira, permite silenciador, apagallamas y hasta cargador ampliado para tener 40 balas disponibles en un solo cargador.

La AKM es un rifle de asalto ligero perfecto para zonas boscosas, así como también para zonas costeras (con una mira x4 y x8) e igualmente para zonas con edificios y casas. Desde zonas altas va perfecto si tienes buena puntería, así que puedes practicar para ser un buen tirador a distancia utilizando la función de un solo disparo.

M416

De calibre 5.56, se trata de una versión mejorada de la carabina M4 que ostenta buenos cambios. Seguro ya la has visto o probado en el juego, y esto se debe a que es una muy buena alternativa que se puede encontrar fácilmente si loteamos un poco por varias casas y lugares. Aquí recomiendo adaptarle una mira x4, un silenciador, un cargador rápido y también ampliado para que le puedas sacar todo el jugo que tiene para ofrecer.

Groza

Muy difíciles de encontrar pero con gran precisión y poder para eliminar a cualquier enemigo con unos cuantos disparos. También integra la munición de calibre 7.62 y el sonido de los disparos es menor que los de otras armas como la SCAR.

Especialmente me gusta el sonido que emite esta arma cuando estoy en montañas y zonas boscosas o áridas (en el mapa Miramar), pues aún si no cuento con silenciador no estoy tan descubierto como con otras armas. Su precisión es muy buena y también permite recibir diversos accesorios y modos de disparo.

M249

Si quieres una ametralladora ligera y con gran poder, la M249 es la mejor alternativa para ti. Teniendo cientos de municiones podrás recargarla para tener la mayor cantidad de balas disponibles en un cargador. Gracias a esto, puedes dispersar un ataque con una gran cantidad de disparos, al mismo tiempo en que puedes ajustar el modo de tiro para tener más precisión con unos cuantos disparos a un jugador desde cerca o de lejos.

AWM

Es el rifle francotirador que más poder posee según los datos del propio desarrollador. Montando un calibre .300, el AWM va de lujo en montañas y partes boscosas y áridas donde cuentas con una buena visión. Si tienes buena puntería, puedes disparar dos o tres veces para noquear al otro jugador. En este sentido, deberás aprovechar todo el alcance posible y utilizarla solo cuando sea necesario, pues puedes quedar sin protección si la utilizas en zonas donde no debes.

El juego para móviles integra otra gran cantidad de armas de todo tipo: arcos, armas cuerpo a cuerpo, pistolas, rifles de francotirador, entre otras. Lotea un poco y podrás hacerte con las mejores para cada partida. Y claro, que no se te olvide tener buena puntería.