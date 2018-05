Los auriculares 3D de kickstarter que no se entregarán a quien pagó por ellos

Más de 10.000 personas pagaron para conseguir unos auriculares 3-D en kickstarter, apostaron por los OSSIC X para que consiguieran el dinero necesario para hacer el proyecto realidad, pero los 2,7 millones de dólares que juntaron en la plataforma no fueron suficientes.

La compañía cierra sus puertas y no entregará ningún pedido restante. Dicen que necesitan más de 2 millones extra para completar la producción en masa, por lo que no hay forma… más dinero perdido.

Durante la presentación del prototipo, hace ya más de 3 años, muchos se sintieron atraídos por la idea de unos auriculares que imitan la sensación 3D del día a día. Consiguieron fabricar solo 250, pero hace una semana se quedaron son dinero para poder seguir fabricando.

Aunque no se sabe aún si los patrocinadores serán reembolsados, la experiencia nos dice que no siempre ocurre eso. El contrato es entre la empresa y el usuario, kickstarter no participa, solo hace de puente, por lo que la responsabilidad final sería de Ossic. Ahora, los patrocinadores de los auriculares Ossic X lanzaron una página de Facebook para planear una demanda colectiva contra la compañía, según comentan en The Washington Post.

Algunos estudios comentan que el 9% de los proyectos de Kickstarter tienen problemas semejantes, por lo que siempre hay que tener en cuenta los riesgos en este tipo de campañas. No siempre es debido a la mala gestión de las empresas, muchas veces hay fraude, otras veces un error de cálculo o problemas inesperados en la fase de producción… problemas que las grandes empresas pueden cubrir, y que pueden significar el cierre de las pequeñas.