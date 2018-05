Tesla comparte parte del código fuente open-source usado en sus coches

A pesar de que los coches eléctricos de Tesla están basados en plataformas de código abierto como Linux y BusyBox, hasta el momento la compañía no ha compartido el código fuente empleado, algo que requiere la licencia GPL. Finalmente, tal y como se hacen eco desde Electrek, la compañía acaba de compartir parte del código fuente open-source responsable del funcionamiento de sus coches con el objetivo de cumplir con las licencias de código abierto vigentes.

En concreto, Tesla ha publicado tanto el código fuente responsable del funcionamiento del sistema de imagen empleado por el piloto automático como los kernels usados por las placas base que dan vida al Autopilot y por el sistema basado en NVIDIA Tegra empleado en los vehículos de la compañía. Es posible encontrar el código fuente mencionado en el perfil de GitHub de Tesla.

A pesar de que no se trata del código fuente absoluto, la compañía ha confirmado que continuará compartiendo el código open-source que da vida a sus vehículos. Como es evidente, no se trata de tecnología que pueda poner en riesgo la propiedad intelectual de la compañía, ya que Tesla no está proporcionando acceso a las aplicaciones propietarias que funcionan sobre el código fuente open-source. Aun así, no deja de ser interesante, sobre todo para aquellos que os dediquéis al mundo de la programación y al desarrollo.