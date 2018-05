Google+ podría mejorar sus capacidades para el formateo de textos, según evidencias

Es curioso que Google+, la red social de Google, en la que muchos han dado por muerto desde hace tiempo, sigue recibiendo mejoras de manera continuada. A este respecto, el equipo de Android Police ha hecho un nuevo desmontaje de la versión más reciente de la APK de Google+ (para Android), encontrando evidencias en su código que hace indicar que los usuarios tendrán nuevas posibilidades de formateo de los textos que publican en esta red social.

A este respecto, en este nuevo desmontaje se ha encontrado evidencias de que los usuarios podrán en un futuro, además de poner en negrita, cursiva y tachado a sus textos, seleccionar color de texto, seleccionar color de fondo, establecer alineaciones de textos, entre otras nuevas posibilidades, hasta llegar a nueve tipos de configuraciones diferentes.



Pero eso no es todo, ya que tampoco será necesario el uso de caracteres especiales para formatear los textos, como se hace actualmente, ya que todo se podrá realizar mediante botones integrados en una nueva barra de herramientas, lo que facilitará que cualquiera pueda formatear sus textos sin necesidad de tener que pasar por curvas de aprendizaje que pudieran ser complejas para segmentos de usuarios.

Con todo, hay que señalar que se trata sólo de evidencias encontradas en el código, y que en última instancia es Google la que determinará que esta posible novedad pueda llegar de forma oficial a todos los usuarios, por lo que hasta que no haya una declaración oficial, hay que tomar estas evidencias con cierta cautela, aunque también con cierto optimismo, teniendo en cuenta que Google sigue aportando novedades a su red social, pese a todo.

Y es que, a pesar de que ya no tiene la actividad que tuvo antaño, sigue habiendo actividad suficiente como para seguir manteniendo esta red social, sobre todo, entre colectivos de usuarios de perfil técnico. No sabemos qué novedades nos deparará en el futuro, ya que Google no hizo mención alguna en su pasada conferencia Google I/O 2018, pero igual Google tiene intención de reforzar su red social ante lo que pueda pasar con otras aplicaciones sociales.

Ya sólo queda esperar a que estas evidencias se conviertan en realidad, y que Google siga aportando mejoras a lo largo del tiempo.