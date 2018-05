Wonder presenta bot para recordar cosas por Slack

Si usáis Slack seguramente estaréis acostumbrados a las charlas entre equipos de trabajo sobre temas específicos, chats donde se suelen discutir números, metas y demás detalles del día a día de la empresa.

Slack es una buena plataforma de comunicación, pero no tiene una base de datos única para cada empresa a la que podamos acudir para recuperar información clave para determinadas conversaciones. Si necesitamos hablar sobre la meta de ventas de 2018 y queremos compararla con la meta de 2015, por ejemplo, tendremos que acceder a documentos externos para buscar dicho número, Slack no puede hacer nada para darnos esa información de forma automática.

Eso es lo que pretende solucionar el bot Wonder, ya integrado con Slack para ofrecer precisamente ese tipo de información.

Se trata de un bot que podemos integrar en nuestra cuenta de Slack para que se entrenado. Es posible hablar con él para que guarde datos, y hablar de nuevo para que los recupere en el futuro, ya que es único y personal para cada cliente.

En el ejemplo que veis en la captura superior se habla precisamente de metas de ventas, y podemos ver como en un primer caso se recupera el número con Wonder, mientras que más abajo se habla con él para que guarde una nueva información que podríamos necesitar en el futuro.

Es capaz también de guardar información privada que solo un usuario puede ver, por lo que, aunque no lo recomendamos, podría guardar una contraseña y devolverla cuando la pidamos (en el ejemplo de su web lo hacen con un número de teléfono).

Existe un Wonder for Slack, un Wonder for Messenger, un Wonder for Google Home y un Wonder for Amazon Echo, por lo que si os gusta la plataforma, hay opciones para usarla.