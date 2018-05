Un fallo de seguridad permitía el acceso no autorizado a la cámara de los timbres de Ring

A finales del pasado mes de febrero os anunciábamos que Amazon había comprado Ring, una empresa conocida por sus populares timbres inteligentes. Los timbres de Ring vuelven a ser noticia unos meses después al haberse descubierto un importante fallo de seguridad que ya ha sido corregido.

Aunque lo normal sería esperar que Ring no permitiese acceder a nadie a la aplicación en caso de que hayamos cambiado la contraseña, todo parece indicar que esto no era así. Tal y como se hacen eco desde The Information, los timbres de Ring no estaban forzando a los usuarios a iniciar de nuevo la sesión después de un cambio de contraseña (independientemente del tiempo que hubiese pasado).

Como resultado, algunos usuarios habrían estado accediendo a las imágenes de la cámara meses después de haberse producido el cambio de la contraseña. La compañía empezó a cerrar la sesión de los usuarios que no tenían la contraseña actualizada durante el mes de enero, en cuanto se dieron cuenta del problema. Aunque ya ha sido resuelto, la magnitud del fallo es bastante grave, ya que los usuarios no autorizados podían espiar todo lo que pasaba en el hogar y descargar los vídeos con facilidad.

El fallo de seguridad supone un problema para Amazon, que compró la compañía poco después de producirse. Si la compañía quiere utilizar los timbres de Ring como parte de soluciones como Amazon Key deberá estar 100% segura de que los dispositivos son totalmente seguros y de que no hay fallos de seguridad que puedan ser explotados.