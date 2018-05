Juegos de PS4 que serán estrenados a finales de mayo

Como sucede de forma habitual, cada mes enseñamos algunos de los títulos que figuran para ser presentados en la PlayStation 4. Hoy, le corresponde al mes de mayo, que destaca por tener juegos muy buenos y con un revuelo importante en los medios.

A falta de una entrega, aquí podrás ver 5 juegos que estarán disponibles en la consola a finales del mes de mayo. Seguro que alguno de ellos te enganchará y querrás apartar el día para ser uno de los primeros en probarlo.

NBA Playgrounds 2

No soy fanático del basquetbol, pero después de ver este tráiler sí que me han dado ganas de jugar este deporte desde mi PlayStation 4. Las básquet no será lo mismo cuando los juegues con este estilo callejero y con jugadas con atletas volando por los aires para encestar dobles como los profesionales. La segunda edición de NBA Playgrounds llegará este 22 de mayo súper recargada con mejores gráficos, jugadores y fintas. A partir de este día podrás enfrentarte a tus amigos o a la computadora para demostrar que eres el mejor.

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

Uno de los juegos más esperados para la PS4 es Space Hulk: Deathwing. Y no es para menos, pues se trata de una entrega de acción en primera persona que está siendo coproducida por los creadores de los títulos de Juegos de Tronos. Aquí podrás jugar individual o en equipo para eliminar a todas las criaturas que quieren destruirte. Las tácticas serán tu principal aliado en este juego que será lanzado este martes 22 de mayo.

Tennis World Tour

Para los amantes del deporte blanco, este título busca recrear las partidas reales entre los jugadores más importantes del tenis. Los desarrolladores han puesto a disposición movimientos originales, gráficos de calidad y modos de juego bastante adictivos. Prepara calzado Nike o Adidas, tu raqueta y la bola para destrozar a cualquier contrincante que esté al otro lado de la red. Su estreno está pautado para el 22 de mayo.

Dark Souls: Remastered

Producido y distribuido por el grande de Bandai Namco, Dark Souls: Remastered es otro juego bastante esperado en la consola PS4 debido a que trae consigo una remasterización mejorada que nos pondrá otra vez en el mundo medieval y antiguo de lucha. Esta entrega ha agregado un mejor modo multijugador con límite de hasta 6 personas por equipo, algo que se había pedido desde hace tiempo y hoy ya será posible. A partir del próximo 25 de mayo podrás disfrutar la nueva versión en tu dispositivo.

Far Cry 3 Classic Edition

Ubisoft nos lanzará en una isla como turistas para nada atractiva y cómoda. Aquí tenemos que luchar contra los mercenarios que hacen vida en ella y también defendernos de los animales que no tendrán piedad con nosotros. ¿Serás capaz de sobrevivir?