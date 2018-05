Cómo vender por Instagram en 5 pasos

Instagram ha servido como medio de interacción entre millones de personas. Cientos de ellos comparten publicaciones y memes, pero otros, se enfocan en utilizar esta app como una herramienta indispensable para vender todo tipo de productos y servicios. ¿Quieres hacer lo mismo? ¡Entonces sigue leyendo la siguiente información!

A continuación encontrarás un par de trucos para exprimir esta red social y vender productos de diferente índole. Desde juguetes, ropa y comida, hasta carteras, lentes, móviles y más.

Cambia el perfil personal a perfil empresarial

El primer paso que debes hacer es cambiar tu perfil al de empresas. Esto se hace ingresando a Instagram > Perfil > Opciones > Cambiar a perfil de empresa y presionando sobre el ítem Continuar. Este tipo de perfil te ofrece diferentes ventajas:

• Tendrás acceso a métricas que muestran la interacción con tus seguidores.

• Podrás saber en qué estado está el comportamiento de tus seguidores.

• El algoritmo de Instagram te brinda mayores beneficios.

• Puedes promover publicaciones para que se visualicen aún más.

• Podrás colocar un botón de contacto para que los clientes tengan la posibilidad de escribirte o llamarte en cualquier momento.

Crea publicaciones con estilo catálogo y enseña todas las características del producto o servicio

Aprovecha la opción para lanzar hasta 10 imágenes en una sola publicación. Pero no te centres en utilizarlas todas si no es necesario, pues con un par de buenas fotos puedes captar la atención del seguidor para ver la descripción de lo que estás vendiendo. Más que un vendedor, debes convertirte en un informante que solamente quiere mostrarle al cliente las cualidades de lo que está ofertando. Allí, en ese momento, el usuario te verá como una persona y no como un robot entrenado puro para vender.

Utiliza las historias para fomentar la compra de productos

Las historias están ganando un amplio terreno si se utilizan estratégicamente. Por ejemplo, publicar un par de historias al día de un producto o servicio pueden hacer que el usuario haga clic para ver más información, pues se siente atraído por una foto o texto que no sale a cada rato. Después de esto, tienes que hacerle saber los puntos fuertes de lo que estás vendiendo, por qué se diferencia de la competencia, la buena reputación de clientes anteriores y el precio que le hace competencia a las demás marcas.

Has que tus seguidores se sientan más atraídos con la marca al ver la forma en que trabajas

No se trata de siempre publicar historias y vídeos sobre los métodos que utilizas para darle vida a algo. Tan solo se trata de hacerle a los seguidores que los trabajadores de la empresa son personas comunes y corrientes, las cuales se esfuerzan por llevar un buen servicio o producto al cliente. La buena gerencia, los recursos humanos y el buen profesionalismo deben primar todos los días.

Y LO MÁS IMPORTANTE: ¡Calidad y no cantidad!

La originalidad, ser creativo y primar la calidad y no la cantidad en una venta, pueden hacer que tu marca sobresalga de las demás y te establezcas en el mercado digital como una empresa fiable, carismática y sin ser una más del montón.

De cantidad hemos hablado en incontables ocasiones, así que es mejor vender pocas unidades de un producto que en verdad vale la pena y que puede expandirse por los buenos comentarios de los clientes satisfechos, que vender muchísimas unidades de algo que al cabo de unas semanas ya no saldrá a la venta como antes por su mala calidad.

Estamos seguros que tu empresa tomará un giro de 180 grados luego de poner en práctica estos consejos para vender en Instagram. Sigue cada uno al pie de la letra y te sorprenderás con los resultados.