Briar, aplicación de mensajería descentralizada y cifrada de extremo a extremo, sale de la beta

A finales del pasado mes de septiembre (de 2017), os hablamos de Briar, una nueva aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo para dispositivos Android, que no depende de un servidor central para poder funcionar, y que de hecho es capaz de sincronizar los mensajes entre los usuarios a través de la red Tor. Ni no fuera suficiente, esta aplicación es capaz de funcionar incluso en casos extremos donde no exista conectividad a Internet, pudiéndose hacer uso de redes WiFi y Bluetooth para posibilitar las conversaciones entre los usuarios.

Por aquel entonces, esta aplicación estaba disponible en fase beta. Esta semana, Briar acaba de abandonar su etapa beta publicando su primera versión estable, que los usuarios podrán adquirir tanto a través de Google Play Store como a través de F-Droid para sus dispositivos Android. Briar se enfoca especialmente en todos aquellos colectivos que necesiten establecer comunicaciones seguras de forma fácil y sólida, como periodistas, activistas, entre otros.



Esta aplicación seguirá estando apoyada por la Open Technology Fund dentro de su misión de promover la libertad en Internet a nivel global, como señalan en su comunicado, en el cual, desde The Briar Project dejan también las puertas abiertas al posible lanzamiento de un cliente para equipos de escritorio, aunque ven aún lejos la posibilidad de llevar una versión a iOS debido a que Apple no permite conexiones de larga duración en segundo plano necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

Además, Briar irá recibiendo nuevas funciones a lo largo del camino. The German Prototype pondrá su granito de arena en la aplicación a través del desarrollo de una función que permitirá a los usuarios en el envío de mensajes entre sí, incluso si no están conectados de forma simultánea.

En cualquier caso, esta opción entra en escena especialmente para todos aquellos que quieran disponer de una solución lo suficientemente segura, y que además no dependa de servidores centralizados.