Instagram presenta nuevas herramientas de mensajería para empresas

A día de hoy no hay una manera adecuada de contactar con negocios a través de Instagram. Es cierto que podemos escribir un comentario en una publicación, pero este será visto por el resto de seguidores. En caso de que enviemos un mensaje directo, la persona encargada de la gestión de la cuenta no recibirá una notificación si no nos sigue, por lo que puede que el mensaje sea ignorado involuntariamente. Por suerte, Instagram acaba de mejorar la función de mensajería facilitando el proceso de comunicación.

Con el objetivo de terminar con esta situación, la compañía ha presentado una actualización que incluye nuevas herramientas de mensajería para empresas similares a las del correo electrónico. Gracias a estas herramientas, de ahora en adelante los negocios lo tendrán más fácil para gestionar sus conversaciones online y responder las dudas de sus clientes potenciales.

Tal y como se hacen eco desde la compañía, el nuevo sistema de mensajería para empresas será capaz de filtrar mensajes de forma que los mensajes de los clientes aparezcan siempre arriba. Además, los negocios podrán crear respuestas rápidas, como las direcciones de sus tiendas o información sobre el método de envío. Y lo mejor de todo es que los mensajes de los usuarios a los que los negocios no siguen no se quedarán en la carpeta de pendientes.

Sin duda, se trata de una mejora extremadamente interesantes para los propietarios de pequeños negocios y los profesionales encargados de gestionar cuentas corporativas. Por ejemplo, será de gran utilidad a la hora de ofrecer a los clientes potenciales tiempos de respuesta rápidos sin importar la hora del día. Por último, aprovechamos para destacar que todas las funciones comentadas serán gratuitas y estarán disponibles desde hoy mismo (excepto la función de respuestas rápidas, que se habilitará en las próximas semanas).