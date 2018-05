Love Balls, el juego de puzzles que está arrasando en Google Play

No me considero adicto ni experto en los juegos de puzles, pero después de jugar esta entrega debo confesar que me he pasado un par de horas jugando y completando niveles como en ningún otro título. El nombre del juego es Love Balls y seguro estarás enganchado a él desde el primer minuto.

A día de hoy hay miles de juegos de puzles con mecánicas similares, pero Love Balls presume un diseño creativo y un funcionamiento distinto para volvernos adictos a él. Aquí, con la siguiente información, estarás de acuerdo conmigo.

Love Balls, tan simple como minimalista

El objetivo del juego es súper sencillo: deberás unir la pareja de bolas para ir completando los niveles. ¿Y cómo se logra esto? Pues muy fácil: dibujando una línea.

Al principio el juego te ayuda y te orienta a familiarizarte con las formas que existen para unir a esta pareja de bolas. Pero luego, tendrás que ingeniártelas para completar los 204 niveles disponibles y tener las 3 estrellas en cada nivel.

Por otro lado, el juego brinda la posibilidad de cambiar el lápiz con el que vamos marcando las líneas. Por ejemplo, puedes utilizar una pluma o también un lapicero moderno para darle color a la hoja con las bolas.

En lo que respecta a la dificultad, nos vamos a encontrar todo tipo de obstáculos que buscarán impedir que pasemos un rato agradable.

A cambio de un poco de publicidad podrás pasar horas jugando esta entrega de forma gratuita. A día de hoy cuenta con más de 5 millones de descargas y una valoración de 3,9, números que revelan que a pesar de que es nueva cuenta con un diseño minimalista y muy atractivo.

A continuación te dejamos el link de descarga desde Google Play.

Love Balls: descargar para Android