Google Traductor añadirá posibilidad de cambiar voces y velocidad

Google Traductor prepara una buena actualización, o al menos así se intuye al analizar el código encontrado dentro de los apk existentes.

En la última versión, lanzada hoy, no se ven grandes cambios, pero sí se pueden ver novedades en el código relacionadas con dos novedades importantes.

Aunque dichos cambios puedan en realidad ser síntomas de otras funcionalidades diferentes, o no vean nunca la luz, todo parece indicar que tendremos la posibilidad de elegir entre diferentes voces cuando queramos escuchar la pronunciación de algunas palabras. Aparecen las variables de voz y de velocidad, por lo que es posible que también sea posible cambiar la velocidad de narración de una traducción, algo cada vez más de moda entre “los que tienen prisa”.

Podremos, seguramente, establecer dos voces diferentes, cada una perteneciente a un lado de una conversación, lo que ayudará a seguir el tema de un diálogo de forma más natural.

De momento no sabemos si los diferentes tipos de voz se refieren a diferentes sexos o si también será posible escoger acentos regionales, ya que no hay variables que indiquen esto último. No se conocen plazos ni hay garantías de que llegue a la luz en breve, pero es muy posible que algunos usuarios comiencen a ver dichas funcionalidades en breve.