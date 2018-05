Twitter recomienda cambiar la contraseña por un grave fallo de seguridad

Twitter está informando a los usuarios de un fallo de seguridad que se produjo en la plataforma, y recomienda cambiar de manera urgente sus contraseñas:

Recientemente descubrimos un error que almacenaba las contraseñas desenmascaradas en un registro interno. Solucionamos el error y no tenemos ninguna indicación de incumplimiento o mal uso por parte de nadie. Como precaución, considere cambiar su contraseña en todos los servicios donde haya usado esta contraseña

El fallo ya está solucionado como apuntan en su comunicado, y al ser un error interno en el proceso de cifrado (dejando temporalmente expuestas las contraseñas en los sistemas internos), aseguran que los datos no han sido visibles para nadie, ni utilizados de manera inapropiada, según la investigación que han realizado.

Aún así, y tal como se sugiere en estos casos, es recomendable que el usuario cambie la contraseña. Y si tienen la mala costumbre de utilizar la misma contraseña para diferentes servicios, entonces también debería proteger sus accesos realizando los cambios necesarios.

El equipo de Twitter no ha dado más detalles sobre este fallo, así no sabemos en qué momento se produjo, cuánto tiempo demoraron en solucionarlo, ni cuántos usuarios han sido afectados. Pero sí ha asegurado que están trabajando para que este fallo no vuelva a suceder.