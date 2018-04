Estrenos de Netflix para mayo de 2018 en España y Latinoamérica

¿Estás con ansias de ver más series y películas en Netflix? Pues no te preocupes, pues a continuación te traemos todo lo nuevo que añadirá la plataforma durante el mes de mayo de 2018.

Tanto títulos originales, como producciones independientes y de demás casas de estudio, podrán ser añadidas a Netflix a lo largo de todo el mes de mayo. Así que sin más que destacar, descubre el nombre de la entrega y su fecha de estreno para que apartes esa fecha y la disfrutes desde la comodidad de tu casa.

Estrenos de Netflix para mayo de 2018 en España

– Películas y documentales que saldrán en Netflix en mayo en España

• Anon, para el 4 de mayo.

• Busted!, para el 4 de mayo.

• End Game, para el 4 de mayo.

• Evil Genius, para el 11 de mayo.

• The Kissing Booth, para el 11 de mayo.

• Ali Wong: Hard Knock Wife, para el 13 de mayo.

• Cargo, para el 18 de mayo.

• The Break with Michelle Wolf, para el 27 de mayo.

– Series que saldrán en Netflix en mayo en España

• House of Cards (temporada 5), a partir del 1 de mayo.

• A Little Help with Carol Gourmett (temporada 1), a partir del 4 de mayo.

• Dear White People (segunda temporada), a partir del 4 de mayo.

• The Rain (primera temporada), a partir del 4 de mayo.

• Safe (temporada 1), a partir del 10 de mayo.

• Bill Nye Saves the World (tercera temporada), para el 11 de mayo.

• Unbreakable Kimmy Schmidt (temporada 4), a partir del 30 de mayo.

Estrenos de Netflix para mayo de 2018 en Latinoamérica

– Películas y documentales que saldrán en Netflix en mayo en Latinoamérica

• Héroe de centro comercial 2, para el 1 de mayo.

• 27: Gone to son, para el 1 de mayo.

• Pocoyó y el circo espacial, para el 1 de mayo.

• Chappie, para el 2 de mayo.

• La Partida Final, para el 4 de mayo.

• Anon, para el 4 de mayo.

• Lo más sencillo es complicarlo todo, para el 4 de mayo.

• Genio del mal, para el 11 de mayo.

• El stand de los besos, para el 11 de mayo.

• Cargo, para el 18 de mayo.

• Ali Wong: Hard Knock Wife, para el 20 de mayo.

• La ley de la calle, para el 24 de mayo.

• Ibiza, para el 25 de mayo.

• Las crónicas de Blancanieves – el cazador y la reina del hielo, para el 26 de mayo.

– Series que saldrán en Netflix en mayo en Latinoamérica

• The Rain (temporada 1), para el 4 de mayo.

• Dear White People (volumen 2), para el 4 de mayo.

• No necesitan presentación, con David Letterman: Tina Feym, para el 4 de mayo.

• Kakegurui (temporada 1), para el 4 de mayo.

• ¿Quién Fue? (temporada 1), para el 11 de mayo.

• Mob Psycho 100 (temporada 1), para el 22 de mayo.

• Fauda (temporada 2), para el 24 de mayo.

• Trollhunters: parte 3 – Cargo , para el 25 de mayo.

• Unbreakable Kimmy Schmidt (temporada 4), para el 30 de mayo.

• The toys that made us (temporada 2), para el 25 de mayo.

Tal y como se puede aprecia en la información anterior, se trata de una gran cantidad de estrenos que estarán saliendo a la plataforma durante todo el mes de mayo. Programa tu horario y disfruta cualquiera de estos títulos desde el sofá de tu casa.