Las estrategias de marketing de Coca-Cola para seguir en el mercado mundial

Llevar más de 100 años en el mercado y aun así estar hoy en día entre las mejores marcas del mundo no es cosa sencilla ni mucho menos. Sí, hablamos de The Coca-Cola Company, una firma que sigue posicionada como la mejor en términos de bebidas gaseosas. ¿Pero, sabes por qué todavía sigue con vida?

La mala reputación, la mala gestión y malas inversiones pueden hacer que una empresa caiga a números rojos en tan solo días. Sin embargo, Coca-Cola ha sabido sobrellevar cada problema y hacer de una estrategia de marketing su mejor aliado. A pesar de que en el primer trimestre del año bajaron sus ingresos un 16%, la compañía espera hacer crecer estos números poniendo en pie las siguientes estrategias.

• Innovación constante en el mercado: los nuevos sabores y presentaciones de sus bebidas ha sido uno de los puntos más fuertes de la firma estadounidense con sede en Atlanta, Georgia. Coca-Cola con más cafeína, con sabor a limón, a té verde, a cáscaras de cítricos, versión dietética, a vainilla, jengibre… estos y otros sabores han hecho que la creatividad y la fusión de sabores sean bien vistas por los consumidores.

• Llevar nuevos productos a los mercados donde no tiene presencia: introducir una nueva bebida en diferentes regiones no es tarea sencilla. No obstante, la compañía apuesta por el envío de cientos de unidades a ciudades y pueblos donde no habían tenido presencia. Por ejemplo, llevar 1.000 unidades de Coca-Cola en su edición de sabor a limón a un pueblo de cualquier país donde nunca había sido introducida.

• Escuchar las recomendaciones de sus usuarios para mejorar el producto: menos azúcar, mejor valor nutricional, nuevos envases… todas estas recomendaciones son implementadas para mejorar la experiencia del usuario al comprar el producto. Coca-Cola siempre ha sido objeto de protestas por sus ingredientes poco saludables, así que la empresa se ha estado centrando en reducir el azúcar por litro hasta un 12%.

Estamos seguros que hoy en día The Coca-Cola Company utiliza más que estas 3 estrategias para seguir en pie. Sin embargo, cada una de ellas fortalece el valor de la marca para seguir afianzada en el mercado.