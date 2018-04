Estos son los cursos gratis de Crehana

Existen muchas plataformas que ofrecen cursos online gratuitos, y dedicamos desde WWWhatsnew muchas horas a filtrar material para crear listas de dichos cursos y divulgarlas en su categoría correspondiente. Hace pocos días, sin ir más lejos, publicamos “200 cursos gratis que comienzan en mayo“, y hoy dedicamos unas lineas a una plataforma que, fuera del entorno MOOC, también puede ayudar.

Se trata de crehana.com, una web nacida en Perú que ofrece una interesante lista de cursos gratuitos online orientados, en su mayoría, al diseño.

Introducción a la Animación y Branding en After Effects, Adobe Illustrator: Fotovectorización con Mallas, Animación 3D con Cinema 4D y After Effects, Anima un Lettering con After Effects, Conceptualización Gráfica: Crea el afiche de una película, Animación Parallax en Movimiento, Introducción a Blender: Crea una ilustración 3D, Modelado 3D de un robot cartoon en Maya, ZBrush Básico: Crea un personaje en 3D… el 3D siempre está presente, pero también pueden encontrarse de otras categorías, como Branding para redes sociales o Desarrolla una página web con HTML y CSS.

Son cursos basados en vídeos de algo más de 1 hora cada uno, agrupados junto a otros que sí se han de pagar, todos con el mismo formato.

La sección de cursos gratis de Crehana está en constante crecimiento, por lo que estad atentos a dicha página para poder seguir encontrando formación de buena calidad.