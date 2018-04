Se acerca Applause, el mayor congreso de Marketing de Aplicaciones Móviles celebrado en España

Un año más, y ya van tres, vuelve el congreso Applause. El 1 de junio en el hotel W Barcelona, PickASO, agencia de App Marketing de España, junto con TheTool, herramienta App Store Optimization (ASO) y AppsFlyer tracker de atribución, se encargarán de organizarlo.

300 profesionales y empresas del mundo de las apps móviles de todo el mundo hablarán sobre cómo crear estrategias para crecer tanto orgánicamente como con campañas de publicidad.





Conferencias, mesas redondas y workshops nos ayudarán a conocer las últimas tendencias y novedades sobre el marketing de aplicaciones móviles, enfocándose siempre en el networking entre sus asistentes.

Entre las empresas y ponentes que participarán en el evento tenemos a Javier Castro, Head of EMEA Gaming en Google; Guy Uziely, Spanish Markets Lead & Senior Success Manager en AppsFlyer; Moshe Vaknin, CEO de YouAppi; Kobi Edelstein, Vice President of Advertising en Appnext; Luca Giacomel, Data Scientist en Bending Spoons; Ivy Yu, Head of United States & Latinamerica en Yeahmobi; Xavier Bourlard, SVP Global Business Development en Headway; Patrick Kane, CEO de Priori Data; Ekaterina Petranova, Marketing Manager en Rocket Internet; Moritz Daan, Partner y co-fundador de Phiture; Daniel Peris, CEO y co-founder de TheTool y PickASO; Antti Paikkala, User Acquisition Manager en Small Giant Games; Peggy Anne Salz, fundadora de MobileGroove; Jonathan Raveh, Director of Monetization and Strategic Partnerships en The Neura; Peter Fodor, CEO y fundador de AppAgent, Víctor Momparler, performance Marketing Manager en Just Eat España; Gaela le Janne, CRM Manager en Wallapop; MyTaxi; Thomas Petit, Growth Team Member en 8fit; Gessica Bicego, Director of Performance Marketing en Blinkist; Roberto Sbrolla, Online Marketing Manager B2C en InfoJobs, entre otros.

Aquí podéis ver el vídeo de presentación del evento:

Por cierto, durante toda esta semana tienen en marcha un sorteo para ganar 1 entrada doble para Applause. Aquí tenéis toda la información sobre el mismo (enlace).