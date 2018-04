Así funciona el autocompletar de las búsquedas en Google

La función de autocompletar es muy antigua en Google, una función diseñada para que las búsquedas sean más rápidas, evitando tener que teclear algo que estamos a punto de enviar al buscador, hoy os explicaremos con detalle cómo funciona.

Disponible en la página principal de Google, la aplicación Google para iOS y Android, el cuadro de búsqueda rápida desde dentro de Android y la barra de direcciones “Omnibox” dentro de Chrome, predice lo que vamos a escribir en función de la frecuencia de las búsquedas realizadas por otras personas. Creen que ahorra más de 200 años de tiempo de mecanografía por día, ayudando así evitar buscar la letra adecuada dentro del teclado.

Lo que hace Google es analizar las búsquedas reales que suceden en Google, mostrando las tendencias más comunes y relevantes en función del lugar en el que nos encontramos y de las búsquedas que hemos hecho anteriormente, ya que son sugerencias personalizadas. Las predicciones cambian a medida que informamos nuestros caracteres, y siempre se eliminan las predicciones que están en contra de sus políticas:

– Predicciones sexualmente explícitas que no están relacionadas con temas médicos, científicos o de educación sexual

– Predicciones que están relacionadas con el odio contra grupos e individuos por raza, origen étnico, religión, discapacidad, género, edad, nacionalidad, estado de veterano, orientación sexual o identidad de género.

– Predicciones violentas

– Actividades peligrosas y dañinas

También eliminan predicciones que son consideradas spam, asociadas con la piratería, o en respuesta a solicitudes legales válidas.

Aunque el concepto tiene relación con Google Trends, no es exactamente lo mismo. Trends está diseñado como un sistema para que cualquier persona investigue deliberadamente la popularidad de los temas de búsqueda a lo largo del tiempo, las políticas de eliminación de autocompletar no se usan para Google Trends, por ejemplo.

Tienen sistemas diseñados para detectar automáticamente predicciones inapropiadas y no mostrarlas, pero es posible que ocurra algún error, por eso a veces es posible ver alguna predicción que no cumple sus políticas. Cuando alguien lo denuncia, lo eliminan rápidamente. Es importante tener en cuenta que las predicciones no son resultados de búsqueda, y no limitan lo que se puede buscar.

Para poder eliminar mejor las predicciones inadecuadas, el año pasado Google presentó una herramienta de comentarios, y han estado usando los datos desde entonces para realizar mejoras en sus sistemas. De hecho, en las próximas semanas veremos mejoras en los criterios usados para eliminar términos relacionados con odio y violencia.

En la aplicación de Google es posible verificar que algunas de las predicciones tienen pequeños logos o imágenes al lado de ellos. Esa es una señal de que tienen información especial en el Knowledge Graph, información estructurada que carga de forma muy rápida, directamente en el buscador.

En el blog de Google comentan algunos detalles más sobre esta función, que irá perfeccionándose poco a poco.