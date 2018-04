La traducción offline mediante IA de Microsoft Translator ya funciona en cualquier móvil

No es la primera vez que os hablamos acerca de Microsoft Translator, una aplicación extremadamente útil para todos aquellos que viajéis con frecuencia a países en los que no conozcáis el idioma. Hasta el momento, la app aprovechaba el potencial de la inteligencia artificial (IA) para traducir conversaciones de voz en tiempo real siempre y cuando tuviésemos conexión a Internet. Tal y como se hacen eco desde Microsoft, de ahora en adelante Microsoft Translator funcionará incluso sin conexión a Internet.

Se trata de una actualización extremadamente útil cuando viajamos a lugares en los que no tenemos conexión a Internet, una situación en la que hasta el momento la aplicación no era de gran ayuda. Para hacer posible su uso en este tipo de situaciones, de ahora en adelante podremos descargar packs de traducción para usarlos cuando no tengamos Internet.

Además, como muchos de vosotros sabréis, la característica de traducción por voz en tiempo real mediante inteligencia artificial solo estaba disponible en smartphones Android de gama alta, que incluyen chips compatibles con esta tecnología. Por suerte, Microsoft ha confirmado que han optimizado los algoritmos empleados, haciendo posible ejecutar el servicio de traducción en prácticamente cualquier smartphone actual.

Si os ha llamado la atención os recomendamos descargar Microsoft Transistor, que está disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. En concreto, la característica de la que hablamos se irá lanzando gradualmente a lo largo de las próximas semanas.