Cómo saber qué móvil tiene cualquier persona

¿Alguna vez te has preguntado qué teléfono tiene alguna persona específica? Sin lugar a dudas, es una de las cosas que siempre puede causar curiosidad en cualquiera de nosotros. Así que para dejar atrás esta intriga en el día de hoy podrás descubrir la respuesta con un truco sencillo.

Para entrar en detalle, lo primero que debes saber es que para realizar este proceso no necesitas hackear ni nada parecido, pues la única herramienta que necesitas para ello es Gmail, sí, a la plataforma de gestión de correos más importante.

¿Cómo utilizar Gmail para saber qué móvil tiene otra persona?

El truco en cuestión es muy sencillo: tan solo deberás saber cuál es la cuenta del Usuario del cual quieres descubrir su modelo de teléfono. Está más que claro que no sabremos su clave, así que hay que ingresar a la opción ¿Olvidaste la contraseña?, pero claro, tampoco tendremos éxito en este paso, y es precisamente eso lo que queremos.

Cuando hayas obtenido el correo electrónico de esa persona tendrás que ingresarlo de la forma habitual en que sueles iniciar sesión en Gmail. Luego deberás seleccionar la opción ¿Olvidaste la contraseña?, presionar sobre Probar otro método y seguidamente verás el modelo del móvil de ese usuario. Sí, así de sencillo es ver el móvil actual de una persona. En algunos casos, si aparece la opción de “enviar SMS”, habrá que acceder al link “no tengo el móvil conmigo”.

Tal y como se puede apreciar en las capturas, el proceso no es ilegal, y no lleva más que un par de minutos, por lo que es importante que tengáis en cuenta que vuestro modelo de móvil no es un secreto para nadie.