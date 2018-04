¿En qué móviles se puede jugar Fortnite?

La sensación de las últimas semanas en Android ha sido la llegada de PUBG Mobile a una gran cantidad de dispositivos. Pero además de este juego de acción bastante adictivo, muy pronto también se sumará un título con temáticas similares a la entrega antes nombrada: hablamos de Fortnite.

Este juego que nos lanza en una isla con otros jugadores nos brinda la posibilidad de internarnos en una aventura donde tenemos que sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. Esto, sumado a las armas y los demás objetos de ayuda, nos dará las herramientas necesarias para eliminar a nuestros enemigos y ser los mejores de toda la región.

Si quieres saber si podrás jugarlo o no, a continuación te mostramos la lista con los móviles donde estará disponible cuando sea estrenado en Google Play.

Lista con los móviles donde se podrá jugar a Fortnite

• Google Pixel 2 y Pixel 2 XL

• Huawei Mate 10, Mate 10 Pro y Mate 10 Lite

• Huawei Mate 9 y Mate 9 Pro

• Huawei P10, P10 Plus y P10 Lite

• Huawei P9 y P9 Lite

• Huawei P8 Lite (2017)

• LG G6, LG V30 y V30 Plus

• Motorola Moto E4 Plus, Moto G5, G5 Plus y G5S

• Motorola Moto Z2 Play

• Nokia 6

• Razer Phone

• Samsung Galaxy A5 (2017)

• Samsung Galaxy A7 (2017)

• Samsung Galaxy J7 Prime, J7 Pro y J7 2017

• Samsung Galaxy Note 8

• Samsung Galaxy On7 (2016)

• Samsung Galaxy S9 y S9 Plus

• Samsung Galaxy S7 y S7 Edge

• Samsung Galaxy S8 y S8 Plus

• Sony Xperia XA, XA1 Ultra y XA1 Plus

• Sony Xperia XZ, XZS y XZ1

En el listado no se pueden apreciar teléfonos de la talla del nuevo Xiaomi Black Shark, ni los nuevos Huawei P20 en sus 3 ediciones, aunque es bastante probable que sí se pueda jugar en estos topes de gama. De todas formas en la sección de los móviles disponibles se puede apreciar la pestaña Otros, así que todavía quedan varios modelos por agregar al listado.

Aún se desconoce la fecha exacta del estreno de Fortnite a Android, sin embargo, ya te podemos dar un adelanto de lo que será este juego a través del siguiente vídeo oficial: