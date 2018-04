Asus también podría lanzar su propio teléfono gaming

ASUS también quiere entrar en el segmento de los teléfonos inteligentes enfocados al mundo gaming. El CEO global de la compañía ha dejado las puertas abiertas a que ASUS pudiera lanzar su propio modelo de teléfono gaming en una reciente entrevista, que de ser cierto seguiría la estela iniciada por Razer con su Razer Phone y seguida recientemente por Xiaomi con su Black Shark.

De momento, Jerry Shen no ha dado certezas sobre su posible modelo de teléfono gaming, ni características ni fechas, indicando simplemente que “se puede esperar” de ella que lanzará un teléfono para juegos.



Lo cierto es que ASUS ya tiene bastante experiencia en el sector del gaming gracias a sus marcas Strix y Republic of Gamers, con lo que no es descabellado pensar que también pudiera estar interesada en lanzar su propio teléfono, que de lanzarse, se usaría lo más probable la marca Republic of Gamers.

Desde Android Authority piensan que la mejor opción posible pueda ser el lanzamiento una variante del ZenFone 5Z, dada sus características, modificada para enfocarse a juegos. Hay que señalar que el aspecto más destacado de Razer Phone es su pantalla con una alta tasa de refresco de 120 Hz., mientras que de Black Shark de Xiaomi es su sistema de refrigeración líquida integrada para mantener el dispositivo fresco a lo largo de sesiones de alta duración.

De entrar, sería la tercera compañía en lanzar un teléfono gaming. Mientras el sector de la informática se está adaptando a los nuevos hábitos de consumo de los usuarios, lo cierto es que el sector del gaming sigue movimiento grandes sumas de dinero debido a que los entusiastas quieren equipos de altas prestaciones para mover títulos de juegos bastante exigentes.