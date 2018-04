LinkedIn ya permite añadir GIFs en su función de mensajería

LinkedIn piensa que el uso de elementos visuales en las comunicaciones personales se están trasladando también al ámbito laboral. A este respecto, está lanzando la capacidad de añadir GIFs a las conversaciones que se lleven a cabo a través de su función de mensajería.

Para ello, se ha aliado con el motor de búsquedas Tenor, facilitando a los usuarios la posibilidad de encontrar los GIFs más adecuados y propicios acorde a cada una de las conversaciones.



Esta incorporación apunta mayormente a su uso por trabajadores jóvenes de empresas cuyas culturas no choquen con los nuevos lenguajes visuales que se están dando en Internet, una tendencia creciente mediante el uso de diferentes tipos de elementos visuales que aportan más expresividad y comunicación de la que se puede ofrecer a través de líneas de textos.

El despliegue está siendo gradual al objeto de que pueda estar disponible a lo largo de las próximas semanas a nivel mundial.

Debemos recordar que LinkedIn lanzó durante el mes pasado la posibilidad de añadir filtros y tipos de textos a los vídeos, y acorde a su anuncio de hoy, seguirán trabajando para facilitar la comunicación a través de elementos visuales, señalando que agregarán más formas para que los usuarios puedan tener conversaciones visuales en LinkedIn.

Si bien LinkedIn no es una red social generalista, sino más bien una red social enfocada al ámbito laboral, la misma se está contagiando de las nuevas formas de comunicaciones que se están dando en Internet, por lo que debemos estar preparados para que las próximas incorporaciones en esta materia no nos pille por sorpresa y no dejemos de ver a LinkedIn como lo que es, una red social enfocada al ámbito laboral pero que también se adaptan a los nuevos tiempos para propiciar tipos de conversaciones más actuales.