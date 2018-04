Instagram habilitará una herramienta para descargar todo nuestro contenido

El 25 de mayo entra en vigor la nueva ley de protección de datos en Europa, que entre otras novedades, establece el derecho de portabilidad de datos. Un detalle que Instagram jamás ha tenido en cuenta, aunque ya cuenta con ocho años de antigüedad.

Sin embargo, esta situación está por cambiar, ya que tal como ha confirmado Instagram, y comentan en TC, están trabajando en una herramienta que permitirá que los usuarios descarguen sus datos y todo el contenido que han subido a la plataforma:

Estamos construyendo una nueva herramienta de portabilidad de datos. Pronto podrá descargar una copia de lo que compartió en Instagram, incluidas sus fotos, videos y mensajes

Aunque no han brindado más detalles al respecto, podemos especular que tendrá una dinámica similar a la que ha implementado Facebook, que permite descargar todos los datos que la plataforma ha recopilado en nuestra cuenta.



Sin embargo, en los comentarios que realizó el portavoz, solo hizo énfasis en el contenido que hemos subido o los mensajes que hemos generado, pero no hace alusión al resto de la información… me gusta, colecciones, seguidores, historias, texto de las publicaciones, etc.

Así que habrá que esperar para ver el funcionamiento de la herramienta, y si Instagram piensa implementarla en todo el mundo, o simplemente busca cumplir con la GDPR.