PayPal lanzará servicios bancarios tradicionales

Paypal es extremadamente práctico en muchos países del mundo, aunque tiene varios inconvenientes que frenan su crecimiento: sus comisiones y sus limitaciones en los comercios de la calle.

En lo que se refiere al primer punto ya hemos visto que dentro de la Unión Europea se han realizado varios movimientos para facilitar los pagos sin necesidad de pagar grandes porcentajes por la operación, y ahora parece que están trabajando más en el segundo punto: está implementando una serie de funciones bancarias tradicionales, según un informe de The Wall Street Journal.

Ofrecerá a los usuarios tarjetas de débito que pueden usar para retirar dinero en cajeros automáticos, o la posibilidad de depositar instantáneamente un cheque en sus cuentas al hacer una foto del mismo, así como la opción de que sus empleadores depositen directamente sus ganancias en sus cuentas. PayPal ha estado estas funciones en diversos sectores asociándose con pequeños bancos para que sea posible garantizar la seguridad del sistema, y ahora parece que comienza en lanzamiento en serio: un banco de Delaware emitirá tarjetas de débito para la compañía y uno en Georgia permitirá el ingreso de fotos de cheques.

Existen tarjetas de Paypal, como la PayPal Cash y la prepago PayPal MasterCard, vinculada a las cuentas de los usuarios, pero con este paso se acerca más a lo que se entiende como un banco, con retirada de dinero en cajeros, algo fundamental en muchos países. De momento parece que estos servicios solo estarán disponibles para los usuarios que ya usan tarjetas Paypal.

Ya que los usuarios que tienen cuentas bancarias pueden no estar interesados en estos servicios, quieren acercarse también a los que no usan bancos, o para los que no tienen tarjetas de crédito y débito, ofreciendo así la posibilidad de alejarse de los tradicionales prestamistas.