4 herramientas de utilidad para crear contraseñas seguras

Ahora que la privacidad en Internet está en boca de todos, no está de más recordar la importancia de utilizar contraseñas seguras y diferentes en todos y cada uno de los sitios web en los que estamos registrados. A pesar de ello, son muchos los usuarios que se decantan por utilizar las mismas contraseñas débiles cada vez. Hoy os recomendamos cuatro herramientas de utilidad a la hora de crear contraseñas seguras para mantener nuestros datos a buen recaudo.

Aunque no se trata de una herramienta para generar contraseñas, la web de Have I Been Pwned resulta extremadamente útil a la hora de analizar la seguridad de nuestra contraseña actual. En concreto, la web nos permite comprobar si la contraseña que queremos utilizar ha sido filtrada alguna vez en Internet, lo que significa que el riesgo de acceso no autorizado es mayor. Para probar su funcionamiento solo tenéis que introducir una contraseña cualquiera y hacer clic en el botón “pwnd?” para ver el número de veces que se ha filtrado en la red.

Si buscáis una alternativa con la que crear contraseñas seguras sin demasiadas complicaciones, RANDOM.ORG es una de las opciones más interesantes. En concreto, la alternativa de la que hablamos es capaz de generar contraseñas aleatorias en cuestión de segundos. La web nos permite indicar el número de contraseñas que queremos crear y el número de caracteres que debería tener cada una. Al hacer clic sobre el botón “Get Passwords” obtendremos un listado con las contraseñas generadas.

Uno de los generadores de contraseñas más completos es Strong Random Password Generator, una opción que cuenta con numerosos ajustes de utilidad a la hora de establecer la complejidad de nuestra contraseña. Como veis, la web nos permite escoger parámetros como la longitud y decidir si añadimos símbolos, números o caracteres en mayúscula y minúscula. Además, la herramienta cuenta con un modo avanzado ideal para los usuarios más exigentes.

Ya os hemos hablado con anterioridad sobre DuckDuckGo, un buscador centrado en la privacidad de sus usuarios. Si soléis utilizar este buscador como alternativa a Google os interesará saber que podemos utilizarlo para generar contraseñas aleatorias de forma rápida. En concreto, solo tenemos que escribir password en el cuadro de búsqueda y la web generará una contraseña al azar, tal y como podéis ver en la captura de pantalla superior. Sin duda, merece la pena tener en cuenta tal truco.