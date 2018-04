Twitter prueba una nueva estrategia para combatir el abuso en la plataforma

Twitter anunció que probará una nueva dinámica para combatir el abuso que se muestra en la plataforma.

Este iniciativa estará dirigida por los investigadores Susan Benesch y Nathan Matias, que proponen mostrar a los usuarios las reglas sobre el abuso, para modificar su comportamiento:

Así que siguiendo esta dinámica, Twitter a partir de hoy, hará visible las reglas de forma clara y precisa, con la esperanza que los usuarios mejoren el comportamiento al interactuar en la plataforma.

Y como esto es solo un experimento, y aseguran que desean mantenerlo lo más transparente posible, han compartido una serie de datos:

no recibiremos información de identificación de ninguna persona individual o cuenta de Twitter, no podemos y no mencionaremos a nadie ni a sus Tweets en nuestras publicaciones.