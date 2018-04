Un juego que usa redes neuronales de Google para reconocer emojis en el mundo real

Con frecuencia os hablamos acerca de los experimentos con los que Google pretende dar a conocer el potencial de tecnologías como la realidad aumentada o las redes neuronales. En esta ocasión ampliamos la lista hablando acerca de Emoji Scavenger Hunt, un juego que usa las redes neuronales de Google para reconocer emojis en el mundo real.

Tal y como afirman sus creadores, se trata de un juego basado en el navegador que aprovecha el potencial del machine learning, las redes neuronales y la cámara de nuestro dispositivo móvil para funcionar. En concreto, Emoji Scavenger Hunt nos pedirá que busquemos el emoji que nos muestra en pantalla, por lo que tendremos que ir desplazándonos usando la cámara de nuestro smartphone hasta encontrar el emoji sugerido en la vida real.

En todo momento contaremos con un límite de tiempo, por lo que tendremos que darnos prisa para que la cuenta atrás no llegue a cero. De conseguir encontrar con éxito el emoji, el juego nos propondrá otro emoji distinto, por lo que el entretenimiento es prácticamente ilimitado. Además, el juego no descuida la privacidad del usuario, ya que las imágenes no se almacenan en los servidores de la compañía.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de un experimento interesante con el que divertirnos un rato. Si os ha llamado la atención, podéis probar su funcionamiento accediendo a la web de Emoji Scavenger Hunt desde vuestro smartphone o tablet. A continuación, os dejamos con el vídeo de presentación del experimento: