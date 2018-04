5 juegos minimalistas que debes descargar en tu Android ya mismo

Los juegos minimalistas destacan por contar con gráficos grandiosos, mecanismos sencillos y estupendos niveles que atrapan a cualquiera desde el primer minuto en que entramos en él. Con estos títulos queda demostrado que para crear una entrega adictiva no hay que desarrollar cientos de cosas, pues tan solo con lo necesario se puede lograr bastante fama.

A continuación encontrarás un listado con 5 juegos minimalistas que cuentan con diferentes opciones de juego y temáticas. Además, todos se pueden descargar de formar gratuita, y gracias a esto podrás probarlos cuando quieras desde tu Android.

Probé Alto’s Adventure por unas semanas y la verdad es que se ha convertido en una de las mejores entregas que tengo en mi móvil. Su mecanismo de juego es sencillo: tienes que esquiar cientos de montañas con Alto para completar más de 180 metas. Pero esto no así nada más, puedes tienes que esquiar en varias condiciones climáticas y escapar de las manos del anciano.

Los gráficos de gran calidad y la ambientación musical original hacen que Alto’s Adventure figure como uno de los mejores juegos de snowboard para Android.

Se trata de un juego de puzles que pone a disposición más de 1.200 niveles divididos en dos modalidades. Aquí deberás conectar todos los puntos sin tener que tocar los cuadrados. Suena fácil, pero lo cierto es que miles quedan atrapados en cada tramo.

No importa si eres principiante o experto en esta clase de entregas, pues Find a Way cuenta con varios niveles de dificultad para que vayas avanzando poco a poco. Esta opción posee una valoración de 4,8, cifra que no se ve todos los días en Google Play. Al igual que la anterior, puedes bajarte esta entrega a coste cero.

Otro título realmente minimalista y grandioso es BLUK. En este título desarrollado por Pixel Ape tendrás que lanzar un cuadrado por las diferentes plataformas disponibles. Para hacerlo, deberás calcular la distancia y lograr que el cuadrado se conecte con la estructura sin que se caiga al vacío. BLUK ostenta varios premios, por lo que su reputación va en ascendencia cada vez más.

En este rompecabezas tendrás que conectar acueductos para lograr que el agua circule y así no sufrir de la sequía en la ciudad. Este juego reluce el estilo minimalista a su máxima expresión, y eso es lo que lo hace ser uno de los mejores títulos dentro de la categoría. Crea acueductos por toda la ciudad y libera el agua con éxito en cada nivel, son más de 6 mundos.

Y terminamos con un título de acción dentro de la categoría minimalista que nos permite convertirnos en vikingos para luchar contra otros guerreros difíciles de vencer. Recoge armas y vence a todos tus enemigos en esta alternativa 100% gratuita.