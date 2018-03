No Man’s Sky llegará a Xbox One y prepara gran actualización

Hello Games, empresa responsable por el famoso juego No Man’s Sky, ha anunciado que llegará la mayor actualización ya vista del juego durante el próximo verano, cuando lanzarán también la versión para Xbox One.

El nombre de la actualización será No Man’s Sky NEXT, y será gratuita, al igual que las que vimos el año pasado, cuando mostraron el viaje rápido planetario, los vehículos terrestres y la construcción de bases. Por desgracia no han dado detalles sobre lo que incluirá dicho “upgrade”.

El cofundador de Hello Games, Sean Murray, ha indicado que llevan trabajando mucho tiempo en NEXT, y que será gratis para los jugadores existentes de la versión exclusiva de PlayStation 4 (así ha sido desde agosto de 2016). El juego mejorará para la versión Xbox One X con HDR y soporte 4K, y los jugadores de Xbox obtendrán todo el conjunto de expansión del juego, incluidas las actualizaciones de Foundation, Pathfinder y Atlas Rises.

El juego también se lanzará en China en la plataforma WeGame de Tencent, el segundo país con más fans, y ya han mostrado algunas capturas de pantalla con lo que podemos esperar de la actualización, aunque sin descripciones de los detalles que incluirá.

El juego nació con la promesa de revolucionar el sector, y las decepciones fueron enormes entre todos los que esperaban un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Un espacio infinito listo para ser explorado… una promesa muy grande para algo que no cumplió las expectativas, aunque todo parece indicar que lo conseguirán a medio y largo plazo.