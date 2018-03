Google Play Movies añade funciones para ayudar a encontrar el programa de tv adecuado

Dada la cada vez mayor oferta de contenidos y plataformas audiovisuales, desde Google quieren ayudar a los usuarios a que puedan gestionar eficientemente su consumo de contenidos, pudiendo ahora desde conocer aquellas plataformas audiovisuales que ofrecen un determinado contenido favorito hasta la posibilidad de hacer seguimiento del mismo para recibir notificaciones sobre diferentes novedades que se puedan producir.

Y la ayuda vendrá de la mano de la aplicación Google Play Movies & TV. Acorde a Google, los usuarios podrán buscar, tanto en la mencionada aplicación como también en la Play Store, por su contenido favorito, para saber en qué plataformas dicho contenido está disponible. Una vez den con la plataforma de televisión o de transmisión donde esté disponible, basta con un toque para acceder a la aplicación correspondiente.



Por ahora, esta característica cuenta con soporte para las aplicaciones de ABC, CBS, FOX NOW, NBC, Hulu, HBO NOW, HBO Go, Showtime, Amazon Prime Video, Disney Now, HGTV, BET Now, Comedy Central “y muchos más”, dando cabida a nuevos socios a lo largo del tiempo.

También añade la posibilidad de establecer limitaciones en las búsquedas (mediante filtros) para simplificar la búsqueda de nuevos contenidos que visualizar en un momento dado, evitando la necesidad de tener que recorrerse todo el extenso catálogo de contenidos, y su consiguiente pérdida de tiempo, cuando con unos simples toques, se limita la relación de resultados a una relación más corta y cercana al tipo de contenido que se desee visualizar en cada ocasión.

Por otro lado, ahora se añade recomendaciones de contenidos en base a las preferencias. En este sentido, los usuarios tendrán que ir calificando cada contenido que ya haya visualizado mediante un sistema de pulgares para establecer sus preferencias de forma continua, y en base a ello, se irá perfeccionando la relación de recomendaciones de contenidos. Esta función es bastante parecida a la que ya dispone Netflix.

Y por último, se añade una nueva pestaña donde incorporar todos aquellos programas de tv y películas que se deseen ver más adelante. Además de añadir estos contenidos a la lista, desde la misma se ofrecerá información acerca de la respectiva disponibilidad, alteraciones de precios o incluso la disponibilidad para la transmisión.

Con ello, Google pone las cosas mucho más fáciles a los usuarios para dar con aquello que quieran ver en pantalla de forma sencilla, aunque lo cierto es que algunas de estas funciones serán mayormente familiares para aquellos usuarios que usen plataformas de streaming como Netflix, ya que son habituales en las mismas.