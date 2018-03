Vero, la nueva red social que comienza a comentarse por las calles

Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Messenger, Telegram, Google Plus, Snapchat… muchas redes sociales y plataformas de comunicación están bastante bien sedimentadas en el mercado, pero eso no significa que no haya espacio para nuevas alternativas si se diseñan con buen gusto y se enfocan a mercados específicos.

Seguramente eso es lo que pensaron desde Vero, una nueva red social que ya empieza a comentarse en las calles: gimnasios, lugares de trabajo, parques… siempre hay alguien que acaba comentando algo del tipo “¿y eso de Vero qué es?.

Se trata de una red social que recuerda bastante a Instagram, aunque en este caso los usuarios pueden compartir mucho más que fotos. Desde allí podemos recomendar links, poner textos, publicar vídeos y fotos, canciones, libros, lugares… siempre manteniendo un control estricto sobre quién puede ver nuestras publicaciones, ya que, al contrario que en Instagram, no hay solo un estado de público y otro de privado.

Vero se presenta como la solución para tener siempre bajo control nuestro contenido, aunque eso hace que no sea muy sencillo conseguir nuevos seguidores. Está pensada para que podamos elegir si un post es visto por nuestros más íntimos amigos, por los amigos en general, por los seguidores globales… siempre con estadísticas de acceso e incluso con la opción de comprar el contenido que otras personas recomiendan.

Ese último punto es especialmente interesante, ya que al poder compartir películas, libros y canciones, se transforma en una red integrada con el comercio electrónico, lo que genera un modelo de negocio con mucho futuro.

Por supuesto, no falta la plataforma de mensajería integrada.

El diseño es fresco, y la idea interesante, aunque es posible que sea demasiado tarde para que no caiga en el pozo del olvido dentro de poco…