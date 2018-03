Google comienza con su nuevo método de indexación “móvil primero”

Google comienza la indexación de sitios web por sus respectivas versiones móviles en primer lugar, para lo cual ha escogido una tanda de sitios web que hayan seguido “las mejores prácticas para la indexación móvil primero”.

Con ello, desde Google tratarán de asegurarse de que los usuarios puedan encontrar lo que buscan a la hora de realizar sus búsquedas, principalmente desde dispositivos móviles. Este cambio llega después de año y medio de “cuidadosas” experimentaciones y pruebas.



Hasta ahora, generalmente, Google ha estado usando sus sistemas de rastreo, indexación y clasificación en base a las versiones web de escritorio, pero hay casos en el que existen diferencias claras entre lo que se ofrece en dispositivos de escritorio y en dispositivos móviles, motivo por el cual están comenzando a realizar este cambio a la hora de indexar sitios web, llegando en un momento en el que se usan mayormente los dispositivos móviles que los equipos de escritorio a la hora de realizar búsquedas, ver vídeos, entre otras acciones.

Google asegura que seguirá teniendo un único indice para mostrar los resultados de búsquedas, por lo que no existe un índice específico independiente para dispositivos móviles. Los sitios web escogidos serán avisados a través de la Consola de Búsqueda de Google.

Además, insta al resto a no preocuparse si aún no forman parte de este nuevo método de recopilación de contenidos, que no afectará a la clasificación de los sitios web, según aseguran. Aquellos sitios web que no dispongan de versiones móviles seguirán estando en el índice.

Como siempre, Google pone a disposición de los interesados toda la documentación necesaria para conocer el funcionamiento de este nuevo método de indexación.