Estos son los estrenos de Netflix para abril

Un nuevo mes comienza y Netflix lo aprovecha para aumentar su lista de títulos disponibles. La plataforma de streaming más utilizada de la actualidad lanzará nuevas series y películas durante todo el mes de abril. ¿Te las vas a perder?

La aplicación comenzará el cuarto mes de 2018 presentando un par de entregas que han gozado buena reputación. Pero además de estos títulos, también prepara el lanzamiento de series y películas nuevas que seguro darán de qué hablar por su buena calidad. Así que sin más que decir, descubre la fecha de estreno de cada producción que estará disponible en Netflix a partir de abril.

Series que estarán disponibles en Netflix a partir de abril

• Deep Water, temporada 1, el 1/4/2018.

• Blackk Lightning, temporada 1, el 3/4/2018.

• Érase Una Vez, temporada 7 con episodios de estreno cada semana, el 4/4/2018.

• Shadowhunters: The Mortal Instruments (original de Netflix), temporada 3, el 4/4/2018.

• La casa de papel, segunda temporada, el 6/4/2018.

• Troya: La Caída De Una Ciudad, temporada 1 (original de Netflix), el 6/4/2018.

• Ram Dass, Going Home (documental original de Netflix), el 6/4/2018.

• Sucesor Designado, segunda temporada, el 6/4/2018.

• El Bebé Jefazo: Vuelta Al Curro (serie de Netflix), temporada 1, el 6/4/2018.

• No Necesitan Presentación Con David Letterman: Jay-Z (original de Netflix), el 6/4/2018.

• Dinastía, temporada 1 (original de Netflix con capítulo de estreno semanal), el 7/4/2018.

• Outlander, segunda temporada, el 10/4/2018.

• Outcast, segunda temporada, el 10/4/2018.

• Chef’s Table: Repostería, documental original de Netflix, el 13/4/2018.

• El Alienista, temporada 1 (original de Netflix), el 19/4/2018.

• Más Aventuras Sobre Ruedas, segunda temporada, el 13/4/2018.

• Reboot de Lost In Space, primera temporada (original de Netflix), el 13/4/2018.

• Mercury 13 (documental de Netflix), el 20/4/2018.

• Spy Kids: Misión Crucial, temporada 1 (original de Netflix para el público infantil), el 20/4/2018.

• Dope, temporada 2, el 20/4/2018.

• The Letdown, temporada 1 (original de Netflix), el 21/4/2018.

• El Happy! Temporada 1 (original de Netflix),el 26/4/2018.

• 3%, temporada 2, el 27/4/2018.

• The New Legends Of Monkey, temporada 1 (original de Netflix), el 27/4/2018.

• Bob Kennedy For President, documental de Netflix, el 27/4/2018.

• Superstition, temporada 1 (original de Netflix), el 29/4/2018.

Películas que estarán disponibles en Netflix a partir de 2018

• Amateur, el 6/4/2018.

• 6 Globos, el 6/4/2018.

• Pickpockets, el 12/4/2018.

• Come Sunday, el 13/4/2018.

• Dude, estrena el 20/4/2018.

• La peor semana, el 27/4/2018.