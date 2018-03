3 webs para conseguir miles de vectores para tus diseños

Ya sea porque eres diseñador gráfico, o porque simplemente tienes que hacer o te apasionan los proyectos con diseño de imágenes y necesitas algunos vectores para plasmar la idea, puedes ingresar a las siguientes opciones que verás a continuación.

Las 3 plataformas que te mostraremos cuentan con diferentes opciones para que encuentres los vectores que estás necesitando de forma gratuita. Cada web se asegura de contar con imágenes libres de derecho, así no tendrás que preocuparte por los temas legales que ellas conciernen. ¿Estás listo? ¡Pues empezamos!

Pixabay se encuentra como la primera de la lista gracias a su mecanismo sencillo para dejarnos descargar vectores de todo tipo. En su web te encontrarás con varios filtros de búsqueda para descubrir más de 70.000 vectores. Si te ha gustado alguno en particular, puedes presionar sobre él para ser redirigido a una pestaña donde podrás descargarlo en diferentes formatos y resolución.

Además de esto también se muestran las recomendaciones basadas en el diseño que has elegido, así puedes ver otros vectores con características similares. Entra a esta alternativa y encuentra la mejor imagen para darle color a tu proyecto sin tener que pagar por ello.

La segunda opción del listado también cuenta con un diseño intuitivo que integra diversas secciones para buscar vectores de acuerdo a diferentes filtros: símbolos, banderas, logos deportivos, formas, mapas… Cada día se agregan nuevos diseños para seguir siendo una de las 10 mejores opciones según varios sitios de diseño gráfico.

Cada vector cuenta con una breve descripción, el número de descargas, su tamaño y la fecha en la que fue publicado, así puedes saber que se trata de un nuevo diseño.

La tercera y última opción del listado cuenta con poco más de 45.000 vectores libres de derechos de autor, que se traduce a que puedes disponer de ellos sin ninguna autorización para tus proyectos. Su web brinda todas las herramientas y filtros de búsqueda para encontrar ese diseño que tanto hemos buscado.

Si las opciones anteriores no te han gustado o no has encontrado el diseño que encaja perfecto con lo que estás creando, estamos seguros que con esta alternativa sí lo encontrarás. Pásate por su web y disfruta de todas las imágenes gratuitas disponibles.