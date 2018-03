GoPro empieza a licenciar su tecnología a otras compañías

A estas alturas todos habéis oído hablar acerca de GoPro, la compañía estadounidense conocida por sus cámaras de acción. A pesar de que la compañía vivió unos años con cifras de ventas realmente buenas, recientemente os contábamos que había cerrado su división de drones y se estaba planteando vender la compañía. Ahora, la compañía ha comenzado a licenciar la tecnología de sus cámaras a otras compañías por culpa de las malas ventas.

A pesar de que pueda parecer una mala decisión por parte de la compañía, con este movimiento GoPro evitaría (al menos por el momento) detener por completo operaciones. En concreto, GoPro ha anunciado su asociación con Jabil, un acuerdo que pondrá la tecnología responsable del funcionamiento de las cámaras de GoPro (lentes y sensores) en todo tipo de productos diferentes en los que Jabil ve una oportunidad de negocio interesante.

Aunque ni GoPro ni Jabil han especificado el tipo de productos en el que se usará la tecnología de GoPro, todo parece indicar que estaríamos hablando de productos como cámaras corporales para fuerzas de seguridad, soluciones de video conferencia para oficinas e incluso sistemas de conducción autónoma. Como es natural, la licencia de GoPro no permitiría que la tecnología se use para el desarrollo de cámaras de acción que compitan con los modelos de GoPro.

Llegados a este punto es interesante destacar que GoPro y Jabil ya habían trabajado juntas en el pasado, aunque aún así, el movimiento no deja de sorprendernos. Por ahora se desconoce si la compañía continuará licenciando su tecnología a nuevas empresas, aunque no sería de extrañar que lo hiciese si no quiere depender tanto de las ventas de sus cámaras para poder mantener sus operaciones. Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad.