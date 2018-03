Apple propuso nuevos emojis para representar a personas con discapacidad

Apple ha propuesto una serie de 13 nuevos emojis al Consorcio Unicode, para representar a personas con diferentes discapacidades:

Actualmente, los emojis brindan una amplia gama de opciones, pero es posible que no representen las experiencias de las personas con discapacidades. Diversificar las opciones disponibles ayuda a llenar una brecha significativa y proporciona una experiencia más inclusiva para todos.

Estas opciones presentadas por Apple fueron consideradas en colaboración con diferentes organizaciones, como por ejemplo, Cerebral Palsy Foundation, American Council of the Blind, y National Association of the Deaf.

Si bien se tiene en cuenta que no pueden representar a cada una de las discapacidades, ni situaciones existentes, se han enfocado en diferentes matices, teniendo en cuenta cuatro categorías, como son deficiencias auditivas, discapacidad visual, discapacidad motriz y



Así que encontraremos emojis que representan a personas en diferentes sillas de rueda, con bastones, que utilizan audífonos, perros guías, lengua de signos, prótesis de extremidades, entre otros. Aunque son 13 emojis propuestos hay variantes que tienen en cuenta los diferentes tonos de piel, sumando 45 en total.

Siguiendo el proceso que acostumbra el Consorcio Unicode, el próximo mes se reunirán para evaluar la propuesta de Apple. Si la aprueban, estos emojis serán considerados como candidatos para formar parte de la lista de Emoji 12.0, que será lanzada en marzo de 2019.