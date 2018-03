Mark Zuckerberg responde sobre el escándalo de Cambridge Analytica, y anuncia cambios en Facebook

Mark Zuckerberg compartió una publicación explicando la posición de Facebook frente al escándalo de Cambridge Analytica, iniciando la carta con estas palabras:

Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos, entonces no merecemos atenderlo. He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder.