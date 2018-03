MakePad, una tablet para que los niños aprendan a programar

Teniendo en cuenta la importancia de la programación en la sociedad actual, no es de extrañar que cada vez surjan más iniciativas con el objetivo de fomentar el interés por el mundo de la programación y la ingeniería. Hoy os hablamos acerca de MakePad, una tablet con la que los más pequeños de la casa podrán aprender a programar de una manera divertida.

Tal y como podéis ver en el vídeo de presentación del proyecto, la tablet no solo se centra en el aprendizaje de la programación. En concreto, MakePad es una tablet DIY (do it yourself), lo que significa que los niños tendrán que montarla antes de empezar a utilizarla, fomentando así el interés por la ingeniería y la electrónica. Aún así, teniendo en cuenta que se dirige a un público infantil no será necesario utilizar herramientas; bastará con acoplar diferentes bloques.

Si nos centramos en las principales características técnicas de MakePad, el producto ha sido diseñado a partir de una Raspberry Pi 3. Además, cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas, una batería de 8000 mAh, una memoria SD de 16 GB y un altavoz. En cuanto al sistema operativo, funciona con MakeOS, el primer sistema operativo para Raspberry Pi diseñado para el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Teniendo en cuenta el planteamiento del proyecto no es de extrañar que a falta de 24 días para el cierre de la campaña de crowdfunding MakePad ya haya recaudado más de 20.000 de los 50.000 dólares solicitados. En caso de completar con éxito la campaña, MakePad se comercializará por 164 dólares a partir de octubre de este año. A continuación os dejamos con el vídeo de presentación:

Link: Kickstarter.