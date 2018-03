5 juegos para pasar el rato mientras no tienes Internet

Estar en un lugar sin internet y sin cosas por hacer puede resultar caótico si no tienes una herramienta que te brinde diversión y entretenimiento. Por esta razón, si vas a estar en constantes momentos sin datos en tu móvil, puedes prepararte descargando cualquiera de los juegos que verás a continuación.

Gracias a esto podrás anticiparte a la falta de datos y jugar cuando lo desees. Descubre las características más importantes de cada juego gratuito para Android.

Para los amantes de los juegos de disparos, en esta entrega podrás ser un francotirador de primera al eliminar a todos los enemigos ubicados a cientos de metros de distancia. Para realizar esta tarea deberás tener un rifle de largo alcance que podrás ir mejorando conforme vayas completando las misiones y objetivos. El título posee más de 100 millones de descargas y una valoración de 4,5, así que está recomendado al 100%.

Si lo tuyo son las aventuras en esquí, no te debes perder Alto’s Adventure, que figura como uno de los mejores juegos de invierno que te brinda la posibilidad de bajar montañas con cientos de efectos climáticos y terrenos. Con pistas musicales creadas de forma original, aquí tendrá que controlar a Alto y descender por regiones habitables sin dejar que te alcance el anciano. Al igual que la entrega anterior, puedes bajarte esta alternativa de forma gratuita.

El billar es uno de juegos que no pasa de moda, ni en físico ni en digital. Por ello, si quieres ser el mejor en la mesa mientras no tienes internet, puedes descargar este título que integra varios modos de juego con los mejores gráficos y controles. Si ya cuentas con datos, puedes unirte a partidas online. No dejes que ningún jugador anote más bolas que tú en este clásico para Android.

Uno de los mejores juegos de carreras basados en las leyes de la física es Hill Climb Racing. En él tendrás que ir avanzando de niveles para ganar monedas; con ellas podrás desbloquear todo tipo de vehículos y pistas. También puedes ir mejorando tu coche u otro medio de transporte para que las condicione climáticas siempre estén a tu favor. Supera récords cada que puedas y demuestra que cuentas con la preparación para conducir en cualquier superficie.

Estamos casi seguros que alguna vez probaste este título en tu PC. Así que ahora también puedes disfrutarlo en tu móvil cuando quieras para proteger tu terreno con cientos de plantas y herramientas para eliminar a los zombis que asechan en cada cuadro. Pelea en 11 mundos y supera más de 300 niveles en este juego de acción gratuito para dispositivos Android.