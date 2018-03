¿Eres DJ? Entonces no te pierdas estas 2 apps para tu Android

No hace mucho estaba con un amigo DJ y entre tanto hablar de este tema, él me comentó que gracias a un par de herramientas había explotado aún más sus fuertes en esta área. Así que aprovechando la plataforma, he decidido compartir las 2 aplicaciones que ayudarán a que cualquier DJ sea más profesional en el campo. ¿Las quieres descubrir? ¡Entonces no te apartes de la siguiente información!

Está más que claro que controlar la música que escucha una gran cantidad de personas no es nada fácil. Sin embargo, con estas 2 apps esto será una tarea más sencilla y divertida de lo que es en la actualidad. Aquí te dejamos las características más importantes de cada alternativa gratuita para tu Android.

Una de las mejores apps de Google Play para DJs es DJ Studio 5 por todas las cientos de bondades que tiene para ofrecer a coste cero. En primer lugar, pone a disposición 2 mesas virtuales con cross fader, 8 efectos de sonido, 10 almohadillas de muestras personalizables, opción para realizar mix, remix, scratch, loop o pitch. Además, permite ordenar y editar la lista de reproducción, grabar en directo con el grabador incorporado, compartir los mixs en SoundCloud, entre otras cosas.

Para poder disfrutar de esta herramienta necesitas como mínimo tener un móvil con Android 2.3 o versiones superiores. Esta aplicación cuenta con más de 10 millones de descargas y una valoración de 4,1 con más de 280.000 comentarios 5 estrellas, números que hablan por sí solos de la calidad de esta alternativa gratuita.

La segunda opción del listado también se está haciendo conocer en el medio debido a que, entre otras cosas, cuenta con una detección precisa de BPM, soporte para mixers externos, automix, rango de pitch manual y personalizable y hasta búsqueda inteligente.

Esta aplicación desarrollado por Mixvibes posee 2 platos virtuales, crossfader, mezclador completo con EQ de 3 bandas, pestañas independientes, 3 modos de crossfader: cut, autofade y normal, Reproductor musical compatible con MP3s, AAC, FLAC, entre otros. Al igual que la anterior, posee una valoración de 4,2 con más de 55.000 comentarios 5 estrellas.