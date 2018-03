5 juegos para PS4 que serán estrenados a finales de marzo

Se avecinan grandiosos estrenos de títulos para la PlayStation 4 en cientos de categorías. Pero para quedarnos enganchados con esta consola solo hay que probar las mejores alternativas. Por esta razón, en el día de hoy podrás conocer 5 de los mejores juegos para PS4 que estarán disponibles a finales de este marzo.

La competencia cada vez es más dura en el sector del entretenimiento, así que los desarrolladores deben esmerarse en diseñar juegos de gran calidad en las principales categorías, y vaya que con estos títulos han dado en el clavo de primar la calidad. Sin más que decir, conoce un poco de cada entrega junto a su fecha de estreno en la PlayStation 4.

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Desarrollado, producido y distribuido por Ubisoft, se trata de la remasterización de Assassin’s Creed Rogue que llega con mejoras en la resolución, contenido adicional y expansiones, armas trajes y demás elementos de los Packs Maestro Templario y Explorador. Sumado a esto, también cuenta con soporte 4K para los PS4 Pro. A partir del 20 de marzo podrás sumergirte en la aventura previa a la Revolución Americana.

ARK Park

Si te encantan los dinosaurios y siempre has querido internarte en parques temáticos con estos seres, no te debes perder ARK Park en tu dispositivo. Este título te brinda la posibilidad de explorar tierras, selvas, montañas y demás zonas, donde te encontrarás con toda clase de dinosaurios. Si crees que el juego no tiene adrenalina, debes saber que aquí también puedes luchar para proteger a los animales de otros animales. Su fecha de estreno está pautada para el próximo 22 de marzo.

Far Cry 5

Este título con temáticas de mundo abierto y FPS verá la salida de su quitan edición con una historia apocalíptica en la que tenemos que estar totalmente preparados con todo tipo de armas y herramientas. Esta entrega llegará con dos modos de juego: modo historia y modo cooperativo online. Las 3 ediciones estarán disponibles a partir de este martes 27 de marzo.

MLB The Show 18

Para los amantes del béisbol y las Grandes Ligas llega MLB The Show 18. Esta entrega contará con elementos gráficos renovados de gran calidad, varios modos de juego, cientos de opciones de personalización de jugadores, entre otras cosas. No importa si es temporada de otros deportes, ya que con este título tendrás la fiebre de la MLB en tu casa. Su estreno a las consolas será el 27 de marzo.

Titan Quest

Se trata de una historia del Mundo Antiguo en la que podrás enfrentarte a todo tipo de criaturas mitológicas. El título fue lanzado originalmente en 2006 para PC. Pero ahora estará disponible en PlayStation 5 a partir de este 28 de marzo.