Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp

A simple vista, el fondo de los chats en WhatsApp no tiene desperdicio alguno, pues cuenta con un diseño elegante con cientos de formas que contrastan con los mensajes enviados y recibidos de forma genial. No obstante, la aplicación es bastante bondadosa y nos permite modificar este apartado en caso de no gustarnos. Así que si esa es tu situación, aquí te enseñaremos a cambiarlo de forma sencilla.

El tema de la personalización es estandarte en la plataforma de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, así que por fortuna nos deja configurar esta sección con varias opciones que mencionaremos en las siguientes líneas. Sigue cada ítem al pie de la letra y tendrás el cambio realizado en tan solo un par de segundos.

Pasos para cambiar el fondo de los chats de WhatsApp

• Dirígete a WhatsApp y presiona sobre los 3 puntos verticales ubicados en la parte superior derecha del panel.

• Selecciona la opción Ajustes.

• Entra al apartado Chats.

• Ingresa a la opción Fondo.

Cuando estés aquí dentro podrás observar varias pestañas: Galería, Color sólido, Galería de fondos y Por defecto; presiona sobre la deseada.

Si ingresas en la opción Galería te encontrarás con todas las imágenes de las carpetas de la app de galería de tu móvil. Ahora, si eliges la pestaña Color sólido, podrás seleccionar cualquiera de los 27 fondos unicolores. Por otro lado tendrás la opción Galería de fondos, en la que tendrás que descargar el paquete de imágenes de la aplicación. Y por último, la opción Por defecto, que cuenta con un diseño minimalista con cientos de formas.

A continuación te dejamos algunas capturas realizadas con diversas opciones de fondos para los chats de WhatsApp. Cuando hayas seleccionado el deseado, ajusta la imagen y establece el fondo para completar la acción.