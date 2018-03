Podremos enviar dinero usando Google Contactos

Poder realizar pagos desde las aplicaciones que usamos en el día a día parece ser una prioridad entre las grandes compañías.

Mientras Facebook implanta sistemas de pago en Messenger, y seguramente los veremos en Whatsapp este mismo año, Google mueve ficha también en este sentido.

En noviembre vimos como Google agregaba la posibilidad de realizar transferencias de dinero a los mensajes de Android a través de Google Pay Send (Google Wallet), y ahora en androidpolice muestran que la app de Contactos de Google incluirá la misma posibilidad, ya que se han encontrado indicios en su código y algunos lectores han confirmado la posibilidad en su versión de la app.

Aparecerá un nuevo icono ‘Enviar’ en una interfaz muy semejante a la que encontramos en los mensajes de Android, aunque podremos elegir el método de contacto (SMS, correo electrónico, etc.). Google Pay Request no parece estar presente en otros dispositivos con la misma versión de Contactos, por lo que parece que se trata de una prueba muy limitada de la que aún no se sabe si tendremos versión definitiva a corto plazo.

El usuario que ha mostrado la función indica que el botón de enviar dinero, de hecho, no fuciona aún, ya que se encuentra en Canadá, y no tiene instalado Google Pay.

Sea como sea, es cuestión de tiempo: realizar pagos sin usar la app tradicional del banco será algo cada vez más común.